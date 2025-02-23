Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова на полях форума "Украина. Год 2025", которое цитируют "Мы – Украина".

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Что говорит Буданов об окончании войны

Журналисты на полях форума поинтересовались у Буданова, существует ли "дата окончания войны". Журналисты предположили, возможно говорится о каком-то сакральном для оккупантов дне.

Однако глава разведки дал четкий ответ, что такой даты не существует.

Не существует такой даты – она зависит от того, когда все стороны на что-то согласятся. Они, может, и мечтают о какой-то дате, но это не означает, что это реалистично,

– подчеркнул Буданов.

Буданов также ответил, стоит ли ожидать массированной ракетной атаки в третью годовщину начала полномасштабной войны. Он отметил, что на российских военных аэродромах уже снаряжены бомбардировщики.

В то же время в Воздушных силах отметили, что Россия – коварный враг. Оккупанты могут атаковать в любой момент, поэтому украинцам стоит всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие в случае опасности.

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Ранее глава ГУР сообщил, что война с Россией может закончиться в 2025 году. Буданов объяснил, что для таких предположений есть 2 причины: истощенность российской армии и значительные финансовые затраты на войну.