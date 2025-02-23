Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление начальника ГУР МО Кирилла Буданова в комментарии OBOZ.UA на полях форума "Украина. Год 2025".

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Что заявил Буданов о возможной атаке

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил, может ли быть массированная атака в третью годовщину полномасштабного вторжения России. Так, он лаконично заметил, что вражеские бомбардировщики загружены.

Бомбардировщики загружены,

– коротко ответил Буданов.

В ГУР больше не предоставили никаких комментариев относительно возможно обстрела. Впрочем, украинцам стоит всегда быть осмотрительными и учитывать сигнал воздушной тревоги. Враг не прекращает циничного террора, поэтому может атаковать в любое время, а не только в годовщину полномасштабного вторжения.

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