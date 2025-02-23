Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника ГУР МО Кирила Буданова в коментарі OBOZ.UA на полях форуму "Україна. Рік 2025".

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Що заявив Буданов про можливу атаку

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відповів, чи може бути масована атака у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. Так, він лаконічно зауважив, що ворожі бомбардувальники завантажені.

Бомбардувальники завантажені,

– коротко відповів Буданов.

У ГУР більше не надали жодних коментарів щодо можливо обстрілу. Втім, українцям варто завжди бути обачними та зважати на сигнал повітряної тривоги. Ворог не припиняє цинічного терору, тому може атакувати у будь-який час, а не лише в річницю повномасштабного вторгнення.

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