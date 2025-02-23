Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната для "Радио Свобода".

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Какая вероятность обстрела 24 февраля

Украинцы активно обсуждают возможную массированную атаку в третью годовщину полномасштабного вторжения России, а телеграм-каналы уже предупреждают о вероятности такого обстрела.

В то же время Юрий Игнат заявил, что удары врага – это то, что происходит всегда, поэтому привязываться к датам, в частности 24 февраля, не стоит.

Новый год, любая символическая дата для оккупанта, или символическая дата для Украины – День Независимости и так далее. Поэтому мы уже ожидаем три года, день в день. Пережили различные ожидания, "Орешники"... Конечно надо быть готовым,

– объяснил он.

Он подчеркнул, что каждая семья и каждая организация сейчас должна иметь план действий в экстренной ситуаций. В частности в случае удара "Шахеда" или ракеты нужно четко знать, где лежит аптечка и как оказать первую помощь.

Тактическая медицина – это очень важно. Я знаю много семей, которые сегодня записывают детей своих, школьников, подростков, на курсы тактической медицины. Это важно, это может спасти жизнь отцу или матери, если действительно произойдет какая-то трагедия – остановить кровь, оказать первую помощь и так далее,

– подчеркнул Юрий Игнат.

По его словам, Россия имеет четкий план – определенные объекты, по которым оккупанты хотят ударить, поэтому свои атаки они планируют в соответствии со стратегическими замыслами. Отмечается, что при планировании атак враг учитывает различные факторы, в частности погодные условия, которые также могут повлиять на удар.