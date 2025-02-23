Сбито 138 ударных БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки

В ночь на 23 февраля 2025 года вражеские силы атаковали 267-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Орел,

Брянск,

Курск,

Шаталово,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда, что в Крыму.

Кроме этого, противник также атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 138-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях,

– говорится в сообщении.

В Воздушных силах указали, что 119 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий). В частности, три из них полетели в направлении Беларуси, один – в Россию.

Вследствие вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская область и Запорожье.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил