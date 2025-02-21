Об этом предупредил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает 24 Канал.
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Россияне готовят ряд ИПСО
В пятницу, 21 февраля, Ким предупредил, что к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, россияне готовят ряд ИПСО.
Ждите, сейчас по всем телеграмм-каналах и ТикТоках что-то вроде, что все сбежали, бунтуют, недовольны, сейчас еще немного, все плохо,
– заявил Ким в своем видеообращении.
Так, по словам главы Николаевской ОГА, россияне хотят перебить информационный повод, "что люди действительно стали в поддержку нашего президента после некоторых высказываний".
"Такое уже было, как и о машинах, что купили все губернаторы, виллы в Италии", – отметил Ким.