Об этом Каролина Левитт заявила во время общения со СМИ вечером субботы 22 февраля. 24 Канал со ссылкой на The Hill рассказывает подробнее.

К теме Киев хочет подписать соглашение об ископаемых во время встречи Трампа и Зеленского, – Bloomberg

Война может закончиться "на этой неделе": заявление Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт выступила перед журналистами после возвращения с Конференции консервативного политического действия с комментариями относительно текущей деятельности администрации президента США Дональда Трампа.

Среди прочего она озвучила предположение, что, как сейчас принято говорить в Штатах, "российско-украинский конфликт" может закончиться "на этой неделе". Очевидно, речь о следующей для нас, ведь в США неделя начинается с воскресенья, а в Украине с понедельника.

Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту. И президент очень уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе,

– цитируют Левитт американские СМИ.

Пресс-секретарь также отметила, что советник по национальной безопасности Майкл Уолц будет работать над соглашением "круглосуточно", а министр финансов Скотт Бессент участвует в обсуждении соглашения с украинцами по добыче минерального сырья.

К слову, на упомянутой выше конференции Дональд Трамп также упомянул в своей речи о полезных ископаемых Украины. Стоит заметить, что аппетиты президента США несколько возросли, вот его слова: "Мы просим редкие металлы и нефть, и все, что сможем получить".

Это же подтвердила и Левитт, указав, что соглашение об ископаемых – "это очень важно для президента". И не только потому, что оно позволит "вернуть американские налоги", но и потому, что оно станет "большим экономическим партнерством" между США и Украиной, которая будет восстанавливаться после жестокой войны.

Важно. Соглашение об ископаемых между Соединенными Штатами Америки и Украиной – одна из самых острых и наиболее обсуждаемых тем последних дней. 24 Канал собрал все, что сейчас следует знать о ситуации – как она возникла, чего хочет Дональд Трамп и какова позиция Владимира Зеленского.