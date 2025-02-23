Про це Кароліна Левітт заявила під час спілкування зі ЗМІ увечері суботи 22 лютого. 24 Канал із посиланням на The Hill розповідає докладніше.

До теми Київ хоче підписати угоду про копалини під час зустрічі Трампа і Зеленського, – Bloomberg

Війна може закінчитися "цього тижня": заява Білого дому

Прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт виступила перед журналістами після повернення з Конференції консервативної політичної дії з коментарями щодо поточної діяльності адміністрації президента США Дональда Трампа.

Серед іншого вона озвучила припущення, що, як зараз заведено говорити у Штатах, "російсько-український конфлікт" може закінчитися "на цьому тижні". Вочевидь, мовиться про наступний для нас, адже у США тиждень починається з неділі, а в Україні з понеділка.

Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту. І президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня,

– цитують Левітт американські ЗМІ.

Речниця також зазначила, що радник з національної безпеки Майкл Волц працюватиме над угодою "цілодобово", а міністр фінансів Скотт Бессент бере участь в обговоренні угоди з українцями щодо видобутку мінеральної сировини.

До слова, на згаданій вище конференції Дональд Трамп також згадав у своїй промові про корисні копалини України. Варто зауважити, що апетити президента США дещо зросли, ось його слова: "Ми просимо рідкісні метали й нафту, і все, що зможемо отримати".

Це ж підтвердила і Левітт, вказавши, що угода про копалини – "це дуже важливо для президента". І не тільки тому, що вона дозволить "повернути американські податки", а й тому, що вона стане "великим економічним партнерством" між США та Україною, яка відновлюватиметься після жорстокої війни.

Важливо. Угода про копалини між Сполученими Штатами Америки та Україною – одна з найгостріших та найбільш обговорюваних тем останніх днів. 24 Канал зібрав усе, що наразі слід знати про ситуацію – як вона виникла, що хоче Дональд Трамп і яка позиція Володимира Зеленського.