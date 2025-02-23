Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кирила Буданова на форумі "Україна. Рік 2025".

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Росія може зупинити вогонь вже цього року

За словами Буданова, завершення війни потрібне Росії. Зараз окупаційна армія виснажена, із 12 000 північнокорейських найманців 4000 – знищені. Тому зупинка бойових дій дасть країні-агресорці можливіть зробити передишку.

Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум Росії треба передишка, припинення вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга – велика фінансова ціна для РФ,

– заявив начальник ГУР.