Ранее он возглавлял дипломатические усилия Трампа по ситуации на Ближнем Востоке, и недавно занимался соглашением между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Какую роль играет Кушнер в переговорах?
Джаред Кушнер присоединился к попыткам окончания войны России против Украины. Источники издания утверждают, что бизнесмен работает совместно со спецпредставителем Стивом Уиткоффом над начальным проектом текста мирного соглашения.
Это вызвало беспокойство европейских союзников из-за возможной приверженности к России. На следующей неделе Уиткофф прибудет в Москву, чтобы "финально согласовать" мирный план, и Кушнер, вероятно, будет присутствовать также.
Он умник, и мы всегда приглашаем Джареда, когда хотим заключить сделку,
– заявлял Дональд Трамп.
Кушнер, хоть и не планировал возвращаться к правительственным вопросам, согласился консультировать Уиткоффа над мирным планом. Чиновники отмечают, что его дипломатический опыт делает его важным участником переговоров.
Кушнер и Уиткофф ранее взаимодействовали с Кириллом Дмитриевым, что обеспокоило Европу. Теперь они фактически повторяют модель 20-пунктового соглашения для Газы, которая привела к короткому перемирию и освобождению заложников.
Что еще известно о Кушнере?
Политическая журналистка Юлия Забелина рассказала 24 Каналу, что Кушнер и Уиткофф хотят продемонстрировать Трампу быстрый результат в вопросе завершения войны, и делают это с активным привлечением российской стороны.
В прошлом месяце в Майами состоялось секретное совещание, на котором присутствовали спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер и один из главных российских эмиссаров Кирилл Дмитриев.
Reuters писало, что в администрации и на Капитолийском холме обеспокоены тем, что они обошли межведомственный процесс по плану, а обсуждения с Дмитриевым привели к плану, который соответствует российским интересам.