Диктатор Путін заявив про "відповідь" та почав лякати "новою зброєю". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське агентство "ТАСС".

Що сказав Путін про Tomahawk та "нову зброю"?

Анонсував появу у Росії нової зброї Путін у п'ятницю, 10 жовтня.

Це сталося після того, як у нього поцікавилися, як реагуватиме Росія на передачу Україні Tomahawk.

Відповіддю Росії на "Томагавки" буде посилення системи ППО,

– заявив Путін.

Деталі про "нову зброю" диктатор пообіцяв повідомити "найближчим часом". За його словами, "випробування йдуть успішно".

Перед цим він також вихвалявся розвитком ядерної зброї. А потім додав, що "сучасність" у росіян на "дуже високому рівні".

До слова, раніше Путін навіть погрожував Трампу погіршенням двосторонніх відносин через передачу Україні "Томагавків".

Що відомо про передання "Томагавків"?