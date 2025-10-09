Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу пояснив, що рішення про передачу Tomahawk ще не ухвалено. На його думку, Москва розгортає інформаційну кампанію наперед, побоюючись, що ці ракети можуть уразити важливі військові цілі вглибині Росії.

Чи отримала Україна ракети Tomahawk?

Ступак наголосив, що Україна поки не має Tomahawk, а рішення про їхню передачу не ухвалене. Дональд Трамп лише заявив, що не прийняв остаточного рішення, тож говорити про можливі удари зарано.

Їх Україні ще не передали. В України їх немає. Рішення про передачу не ухвалено,

– пояснив колишній співробітник СБУ.

Він додав, що США мають приблизно 3,5 тисячі таких ракет, але невідомо, скільки з них придатні до використання. Саме тому Росія намагається діяти на випередження, створюючи інформаційний шум, поки ракети не з'явилися в Україні.

Як Росія намагається залякати Європу?

На думку Ступака, Москва прагне залякати передусім європейців, адже чинити тиск безпосередньо на США нині невигідно. Кремль розуміє, що передача Tomahawk змінить баланс сил, тому намагається запобігти цьому ще до ухвалення рішення.

Росія одразу намагається бити інформаційно на упередження. Вони розуміють, що якщо ці ракети будуть передані, це їх бентежить,

– зазначив Ступак.

Такі заяви, за його словами, мають вплинути на громадську думку в Європі й викликати побоювання щодо можливої відповіді Москви. Насправді ж Кремль не має реальних важелів, щоб завадити військовій підтримці України.

Путін грає подвійно: загрози та мирні сигнали

Росія поєднує шантаж і удавану дипломатичність. Путін говорить про продовження договору зі США щодо ядерної зброї, водночас натякає на небезпеку нової ескалації. Так Москва намагається зберегти статус-кво й не допустити передачі Україні далекобійної зброї.

Путін оголошує, що готовий продовжити термін дії договору про нерозповсюдження ядерної зброї ще на рік. У відповідь Трамп каже, що це класна ідея,

– пояснив Іван Ступак.

Аналітик зазначив, що Кремль намагається створити ілюзію мирних сигналів, щоб відвернути увагу США від України. Водночас російські технократи шукають способи зберегти бізнесові зв'язки із Заходом через Білорусь або спільні економічні проєкти.

