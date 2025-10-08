Усім зрозуміло, що росіяни хочуть обдурити Трампа, як робили це з усіма навколо. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, додавши, що варто звернути увагу на своєрідну вимогу лідера США.

До теми Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Чому Трампу вигідно надати Tomahawk?

Трамп заявив, що перш ніж ухвалити рішення щодо ракет, він має зрозуміти, як Україна хоче їх використати. Ймовірно, за цим криється бажання побачити конкретні пункти ураження, пріоритетні цілі для застосування Tomahawk.

Це потрібно, щоб оцінити, наскільки його рішення матиме суттєвий вплив на спроможності Росії, наскільки зможе її послабити, щоб Путін все-таки сів за стіл переговорів. Лише після того Трамп ухвалить стратегічне рішення.

Ми знаємо, що Трамп – це президент, який вважає себе переможцем. Він хоче отримувати максимальну вигоду від власних дій. Однією з таких може бути передача Україні озброєння,

– підкреслив Максим Джигун.

Зрозуміло, що у питанні Tomahawk мовиться не про безплатну допомогу. Для Трампа це ще один бізнесовий проєкт, адже за ракети платитимуть європейці. Він може оцінити їх в будь-яку суму.

"Тому для американського лідера це вигідний, очевидний і більше перспективний проєкт, ніж, наприклад, освоєння Арктики разом з росіянами. Адже вони точно його обдурять", – підсумував політолог.

Останні новини про надання Tomahawk