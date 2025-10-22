Зокрема, у 2025 році понад 6 тисяч українців подали заяви на отримання статусу біженця в Польщі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на inpoland.net.pl.

Читайте також У Німеччині виявили сотні громадян Угорщини, які називали себе біженцями з України, – Welt

Скільки українців отримали міжнародний захист?

Міжнародний захист (у формі статусу біженця або додаткового захисту) у Польщі можуть отримати іноземці, якщо у їхній країні для них є загроза переслідування, небезпека втрати життя чи здоров'я.

Станом на кінець вересня 2025 року найбільше заяв на отримання статусу біженця у Польщі подали громадяни:

України – 6,2 тисячі осіб;

Білорусі – 2,3 тисячі осіб;

Росії – 0,5 тисячі осіб;

Афганістану – 0,2 тисячі осіб;

Таджикистану – 0,2 тисячі осіб.

Протягом 2025 року Управління у справах іноземців видало рішення для 7 600 осіб, зокрема, позитивні – для 3 100 іноземців. Приблизно 1 500 тисяч українців отримали позитивні рішення. Водночас найбільше негативних рішень видали громадянам України – приблизно 1 400 тисяч осіб.

Зауважимо, що, за даними ODP, у Польщі проживає понад 1 мільйон українських громадян. Водночас за останні п'ять років громадянство Польщі отримали лише 26 тисяч осіб.

Яка ситуація у Польщі з біженцями з України зараз?