Зокрема, у 2025 році понад 6 тисяч українців подали заяви на отримання статусу біженця в Польщі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на inpoland.net.pl.

Скільки українців отримали міжнародний захист?

Міжнародний захист (у формі статусу біженця або додаткового захисту) у Польщі можуть отримати іноземці, якщо у їхній країні для них є загроза переслідування, небезпека втрати життя чи здоров'я.

Станом на кінець вересня 2025 року найбільше заяв на отримання статусу біженця у Польщі подали громадяни:

  • України – 6,2 тисячі осіб;
  • Білорусі – 2,3 тисячі осіб;
  • Росії – 0,5 тисячі осіб;
  • Афганістану – 0,2 тисячі осіб;
  • Таджикистану – 0,2 тисячі осіб.

Протягом 2025 року Управління у справах іноземців видало рішення для 7 600 осіб, зокрема, позитивні – для 3 100 іноземців. Приблизно 1 500 тисяч українців отримали позитивні рішення. Водночас найбільше негативних рішень видали громадянам України – приблизно 1 400 тисяч осіб.

Зауважимо, що, за даними ODP, у Польщі проживає понад 1 мільйон українських громадян. Водночас за останні п'ять років громадянство Польщі отримали лише 26 тисяч осіб.

Яка ситуація у Польщі з біженцями з України зараз?

  • Керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач заявив, що Польща більше не може приймати українських біженців. Водночас польський уряд має намір працювати з інтеграцією та адаптацією громадян України, які живуть у Польщі зараз.

  • У Польщі запроваджують посилені умови для отримувачів "800+". На отримання виплат впливатиме підтвердження зайнятості та фактичного проживання у Польщі. Від лютого 2026 року громадяни України мають підтвердити свій статус зайнятості, а в червні 2026 року – інші іноземці.