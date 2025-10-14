Нові правила набудуть чинності вже з лютого 2026 року. Що треба знати про зміни у Польщі, розповідає 24 Канал з посиланням на inpoland.

Що зміниться для українців у Польщі?

Нові правила, які набудуть чинності у 2026 році, запровадять двоетапний процес перевірки професійної діяльності в Польщі. Починаючи з лютого 2026 року, громадяни України повинні будуть підтвердити свій статус зайнятості, а в червні 2026 року – інші іноземці.

Щоб отримати право на пільги, іноземці повинні продемонструвати, що вони заробляють щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати, яка становить 2 333 злотих брутто на місяць у 2025 році.

Процес перевірки відбуватиметься автоматично, а установа соціального страхування (ZUS) отримуватиме необхідну інформацію від різних державних установ. Однак, у деяких випадках одержувачам може знадобитися подати додаткову документацію, щоб підтвердити свою зайнятість або проживання в Польщі.

Навіщо прийняли таке рішення?

У ZUS оголосили, що запровадження щомісячного моніторингу дозволить швидше виявляти осіб, які втратили роботу або виїхали з країни. Як наслідок, виплати 800+ будуть автоматично призупинені для тих, хто більше не працює або не проживає в Польщі.

Ця ініціатива є частиною зусиль польського уряду, спрямованих на підвищення прозорості та ефективності системи соціальної допомоги, гарантуючи, що підтримка спрямовується виключно особам, які справді живуть і працюють у країні.

