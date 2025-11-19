24 Канал з посиланням на Law Office of Lina Baroudi розкаже, за що людину можуть депортувати зі США.

Дивіться також Трамп направив до України делегацію Пентагону для перезапуску мирних переговорів, – WSJ

За що можуть депортувати зі США?

Депортація у США регулюється імміграційним законодавством, зокрема Законом про імміграцію та натуралізацію (Immigration and Nationality Act, INA). Основні підстави, за якими іноземця можуть депортувати, передбачають:

Порушення імміграційного статусу

Перевищення терміну перебування за візою (overstay).

Робота без дозволу, якщо віза не дозволяє працевлаштування.

Втрата статусу постійного мешканця ("green card"), наприклад, через відсутність проживання в США або неправильне виконання податкових зобов'язань.

Надання неправдивих або шахрайських документів, фіктивні шлюби тощо.

Скоєння кримінальних злочинів

Злочини, пов'язані з "моральною порочністю". Наприклад, шахрайство, крадіжка, домашнє насильство.

Злочини, пов'язані з наркотиками, навіть якщо це дрібне порушення.

Домашнє насильство.



Основні підстави для депортації зі США / Фото Unsplash

Порушення документальних або реєстраційних вимог

Шахрайство (фальшиві документи, неправдиві заяви).

Неправдиве представлення себе як громадянина США.

Неповідомлення про зміну адреси, якщо це обов'язково за законом.

Національна безпека

Співпраця з терористичними або екстремістськими групами, шпигунство, саботаж.

Діяльність, яка суперечить інтересам зовнішньої політики США.

Залежність від державної допомоги ("Public charge”). Якщо іноземець сильно залежить від державних програм допомоги, це може бути підставою для небажання продовжувати йому статус або навіть депортації, особливо якщо підозрюється, що під час подання документів інформація була введена в оману.

Чому це актуально для українців?

Як зазначає The Guardian, багато українців перебувають у США на підставі тимчасових програм, таких як Uniting for Ukraine (U4U) або тимчасований захист (TPS). Якщо такі статуси будуть скасовані або змінені, люди можуть опинитися "без легального статусу" і підпасти під процедуру депортації.

Що цьому передувало?