Делегацію очолює міністр армії Ден Дрісколл. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Що відомо про візит делегації Пентагону в Україну?

За інформацією видання, міністр армії Ден Дрісколл разом із двома генералами мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, представниками уряду, військовими та оборонної промисловості.

Після цього Дрісколл планує провести зустрічі і з російськими посадовцями.

У WSJ зазначають, що рішення залучити Дрісколла та військове керівництво пов’язане з очікуванням, що Кремль може бути більш готовим до діалогу за участі військових, а також із розчаруванням у неефективності попередніх дипломатичних ініціатив.

Секретар Дрісколл їде в Україну, щоб ознайомитися з ситуацією на місці. Він візьме участь у зустрічах в Україні і доповість про свої висновки Білому дому. Президент чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни,

– сказав один з представників адміністрації Трампа.

Інший представник зазначив, що місія Дрісколла – від імені Трампа спробувати перезапустити мирні перемовини.

WSJ акцентує, що рішення направити саме цивільного керівника армії є нетиповим, особливо з огляду на те, що чинний міністр оборони Піт Гегсет жодного разу не був у Києві після вступу на посаду.

За даними видання, ідея скерувати Дрісколла, який навчався разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Єльській школі права, виникла під час розмови Трампа з Венсом.

Чому обрали саме такий склад делегації?

До складу делегації також входять генерал Кріс Донахью, командувач армії США в Європі, та генерал Ренді Джордж, начальник штабу армії. У Києві вони мали обговорити ситуацію на фронті, виробництво озброєнь і потенційні варіанти припинення бойових дій.

Донахью відіграв ключову роль у постачанні зброї до України ще з часів, коли він був командувачем 18-го повітряно-десантного корпусу армії в 2022 році, коли було сформовано підрозділ для координації військової допомоги Києву.

Водночас Стів Віткофф, який був головним переговорником адміністрації з Кремлем, допоміг підготувати Дрісколла до переговорів у Києві, заявив один із чиновників.

Підготовка до поїздки включала брифінг на американській базі в Німеччині у понеділок, де Дрісколл, Джордж і Донахью ознайомилися з актуальною військовою інформацією та розглядали карти разом із військовими, які працюють в Україні тривалий час. Після цього делегація вирушила до Польщі, а далі – нічним потягом до Києва.

Як нагадують у WSJ, після повернення Трампа до Білого дому в Україну приїздили лише поодинокі американські урядовці. Візит нинішньої делегації став можливим лише після дозволу міністра оборони Гегсета, без якого військовослужбовці не можуть в’їжджати.

