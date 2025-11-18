Зеленський хоче використати зростання тиску США на Кремль, аби оживити дипломатичні зусилля та наблизити завершення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Який план має Зеленський у Туреччині?
Співрозмовники Bloomberg зазначають, що завтра, 19 жовтня, український лідер прибуде до Туреччини, де має зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.
Одне з джерел також повідомило, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан у разі позитивних результатів перемовин може особисто зв’язатися з представниками Росії і передати їм напрацьовані домовленості, включно з можливим обміном полоненими.
Що відомо про новий можливий обмін полоненими?
Рустем Умєров повідомив про можливе відновлення процесу обмінів полоненими. Він провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів.
Україна хоче повернути 1200 захисників.