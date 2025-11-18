Речник Кремля Дмитро Пєсков розповів, чи долучиться російська сторона до переговорів Володимира Зеленського та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистський телеканал РІА-Новості.

Що сказали в Кремлі про можливість зустрічі делегацій у Туреччині?

Дмитро Пєсков чітко відповів, що російські представники не збираються їхати на переговори з Володимиром Зеленським та спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

За словами путінського прессекретаря, Москва нібито не отримувала від Києва інформації про відновлення переговорів.

Будемо чекати результати перемовин. Росія залишається відкритою для переговорного процесу. Наша позиція добре відома, про неї знають у Вашингтоні та в Стамбулі й також знають у Києві,

– заявив Пєсков.

Зазначимо, що на думку політолога та експерта-міжнародника Максим Несвітайлова, Росія наразі не готова долучатися до будь-яких переговорів. У ефірі 24 Каналу він зауважив, що вагомим фактором для цього є інтереси Китаю. Доки Пекін не натисне на Путіна, то війна триватиме. В іншому випадку бойові дії, ймовірно, зупиняться на лінії боєзіткнення.

Коли може відбутися зустріч Зеленського і Віткоффа?