Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, присоединится ли российская сторона к переговорам Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский телеканал РИА-Новости.

Что сказали в Кремле о возможности встречи делегаций в Турции?

Дмитрий Песков четко ответил, что российские представители не собираются ехать на переговоры с Владимиром Зеленским и специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

По словам путинского пресс-секретаря, Москва якобы не получала от Киева информации о возобновлении переговоров.

Будем ждать результаты переговоров. Россия остается открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна, о ней знают в Вашингтоне и в Стамбуле и также знают в Киеве,

– заявил Песков.

Отметим, что по мнению политолога и эксперта-международника Максим Несвитайлова, Россия пока не готова участвовать в любых переговорах. У эфире 24 Канала он отметил, что весомым фактором для этого являются интересы Китая. Пока Пекин не надавит на Путина, то война будет продолжаться. В противном случае боевые действия, вероятно, остановятся на линии боестолкновения.

Когда может состояться встреча Зеленского и Уиткоффа?