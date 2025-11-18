Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента Reuters Ахмеда Рашида.
Смотрите также Генсек НАТО ответил, была ли последняя встреча Трампа и Зеленского "катастрофой"
Что известно о встрече Уиткоффа и Зеленского?
Президент Владимир Зеленский собирается 19 ноября посетить Турцию после поездки в Испанию. Он осуществляет визиты к партнерам, чтобы оживить переговоры о прекращении войны и поддержке Украины. Сообщается, что Киев разработал "решение", которые передадут на рассмотрение лидеров других стран.
Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных,
– такими словами Зеленский анонсировал свой визит в Турцию.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф также примет участие в переговорах с Владимиром Зеленским. О чем будут говорить чиновники – пока неизвестно, однако главной темой точно будет война.
Напомним, Уиткофф известен тем, что поддерживает дипломатические усилия Трампа по прекращению войны в Украине. До этого он несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. В свое время Стив Уиткофф также помог прекратить огонь в Газе и заявил, что так же, как президент США приобщается к мирным договоренностям.
Какие результаты имели последние зарубежные визиты Зеленского?
17 ноября президент Украины посетил Францию, где подписал "историческое" многолетнее соглашение с лидером страны Эммануэлем Макроном. Сотрудничество стран будет нацелено на "долгосрочные оборонные способности Украины", в частности усиление авиации, ПВО и другого необходимого вооружения.
16 ноября в Греции Владимир Зеленский договорился об импорте газа, чтобы компенсировать потери в украинской добыче из-за российских атак. Так из греческого города Александруполис в Одессу будут поставлять газ с января 2026 года.