Делегацию возглавляет министр армии Дэн Дрисколл. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Визит Зеленского в Стамбул не случаен: как Путина смогут заставить пойти на перемирие

Что известно о визите делегации Пентагона в Украину?

По информации издания, министр армии Дэн Дрисколл вместе с двумя генералами должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, представителями правительства, военными и оборонной промышленности.

После этого Дрисколл планирует провести встречи и с российскими чиновниками.

В WSJ отмечают, что решение привлечь Дрисколла и военное руководство связано с ожиданием, что Кремль может быть более готовым к диалогу с участием военных, а также с разочарованием в неэффективности предыдущих дипломатических инициатив.

Секретарь Дрисколл едет в Украину, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Он примет участие во встречах в Украине и доложит о своих выводах Белому дому. Президент четко дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение об окончании войны,

– сказал один из представителей администрации Трампа.

Другой представитель отметил, что миссия Дрисколла – от имени Трампа попытаться перезапустить мирные переговоры.

WSJ акцентирует, что решение направить именно гражданского руководителя армии является нетипичным, особенно учитывая то, что действующий министр обороны Пит Гегсет ни разу не был в Киеве после вступления в должность.

По данным издания, идея направить Дрисколла, который учился вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Йельской школе права, возникла во время разговора Трампа с Вэнсом.

Почему выбрали именно такой состав делегации?

В состав делегации также входят генерал Крис Донахью, командующий армией США в Европе, и генерал Рэнди Джордж, начальник штаба армии. В Киеве они должны были обсудить ситуацию на фронте, производство вооружений и потенциальные варианты прекращения боевых действий.

Донахью сыграл ключевую роль в поставках оружия в Украину еще со времен, когда он был командующим 18-го воздушно-десантного корпуса армии в 2022 году, когда было сформировано подразделение для координации военной помощи Киеву.

В то же время Стив Уиткофф, который был главным переговорщиком администрации с Кремлем, помог подготовить Дрисколла к переговорам в Киеве, заявил один из чиновников.

Подготовка к поездке включала брифинг на американской базе в Германии в понедельник, где Дрисколл, Джордж и Донахью ознакомились с актуальной военной информацией и рассматривали карты вместе с военными, которые работают в Украине длительное время. После этого делегация отправилась в Польшу, а дальше – ночным поездом в Киев.

Как напоминают в WSJ, после возвращения Трампа в Белый дом в Украину приезжали лишь единичные американские чиновники. Визит нынешней делегации стал возможным только после разрешения министра обороны Гегсета, без которого военнослужащие не могут въезжать.

Зеленский проведет переговоры в Турции