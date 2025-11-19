Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, чого прагне Росія, пом'якшуючи риторику щодо перемовин. Також відомо, що президент України проведе в Стамбулі зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом та спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

Чи вдасться досягти тривалого миру під час перемовин?

Рибачук наголосив, що росіяни поводяться досі передбачувано і в їхній риториці знову з'явилися миролюбні нотки. Зокрема, Пєсков нагадує про те, що Кремль готовий до переговорів, що він зробив Україні пропозицію в Стамбулі, але Київ не дав відповіді.

Також заступник міністра закордонних справ України сказав, що наша країна вийшла з переговорів, тому що немає предмета розмови.

Зверніть увагу! Перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з Кремлем закінчились майже без результату. За його словами, росіяни на перемовинах у Стамбулі не мали наміру говорити про мир. Кислиця наголосив, що оскільки мирні переговори завершилися "з незначним прогресом", їх було припинено.

"Однак наш президент почав говорити про те, що Україна готова зробити другий старт цим переговорам. Але я трошки гублюся, тому що не дуже добре розумію, про що цей другий старт. Чи, можливо, змінилася позиція росіян, чи з'явилися нові обставини і Зеленський трохи інтригує. Він, імовірно, робить акцент на те, що буде в Стамбулі і, мовляв, там з'явилися якісь важливі речі, які він хоче проговорити", – припустив він.

Наразі невідомо, чи відбулись якісь зміни у переговорному треку і чи Росія, імовірно, готова до якихось кроків. Проте, на думку Рибачука, можна точно говорити про те, що Москва відчуває серйозну потребу "зализати рани" та отримати паузу.

Зрозуміло, що ні про який тривалий мир не йдеться. А от про припинення активної фази бойових дій – мова може бути, і Дональд Трамп на цьому наполягає. Він декілька разів говорив про те, що ця жахлива війна може скоро закінчиться. І хоч Трамп вже впродовж року про це говорить, але він знову повертається до цієї риторики і паралельно посилює тиск,

– підкреслив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Тому, як зауважив він, можливо, відбуваються події, які змусять Володимира Путіна, зокрема, погодитись на умови Заходу. При цьому він продовжить паралельно воювати і захоплювати українську територію. Проте умови для того, щоб сісти за стіл переговорів, не змінилися: мають бути припинені активні бойові дії по лінії розмежування.

Олег Рибачук припустив, що, можливо, отут щось міняється і тому почалися розмови про готовність росіян до переговорів, лунають сигнали з Кремля Білому дому про те, що Путін завжди прагнув і продовжує прагнути до переговорів, але, мовляв, Україна була проти.

Що відбувається довкола мирних переговорів?