Туреччина відіграла роль посередника в конфлікті, приймаючи попередні переговори між Україною та Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як Зеленський планує використати тиск США на Росію?

Ми готуємося до пожвавлення переговорів і розробили рішення, які запропонуємо нашим партнерам. Зробити все можливе, щоб наблизити кінець війни, є головним пріоритетом України,

– сказав Зеленський у соціальних мережах.

Президент США Дональд Трамп нещодавно запровадив перші серйозні санкції проти Росії, які були спрямовані на російських виробників нафти – ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл".

Давно відкладене законодавство про запровадження вторинних санкцій проти країн, які купують російське паливо, може незабаром бути винесено на голосування в Сенаті США. Трамп заявив у неділю журналістам, що "згоден" з цим.

Зеленський своєю чергою наполягатиме на відновлення обмінів полонених. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров повідомив у соціальних мережах, Київ хоче повернути 1200 людей.

Як Зеленський прокоментував свої плани у Туреччині?