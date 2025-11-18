Про це пише 24 Канал із посиланням на пресконференцію президента України з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Що відомо про зустріч Зеленського та Ердогана?

Зеленський повідомив, що вже завтра, 19 листопада, проведе зустріч із лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він розповів, що під час переговорів вони зосередяться на "максимальних можливостях", які можуть забезпечити Україні шлях до справедливого миру.

Президент вважає, що їхня бесіда з турецьким лідером буде предметною, додавши, що вона може бути як тривалою, так і короткою.

У мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити. Маємо якісь позиції й сигнали від Сполучених Штатів. Подивимося завтра,

– зазначив Зеленський.

Що раніше анонсував президент?