Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Что известно о встрече Зеленского и Эрдогана?
Зеленский сообщил, что уже завтра, 19 ноября, проведет встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он рассказал, что во время переговоров они сосредоточатся на "максимальных возможностях", которые могут обеспечить Украине путь к справедливому миру.
Президент считает, что их беседа с турецким лидером будет предметной, добавив, что она может быть как длительной, так и короткой.
У меня хорошие отношения с президентом Турции. Будем говорить. Имеем какие-то позиции и сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрим завтра,
– отметил Зеленский.
Что ранее анонсировал президент?
Президент в соцсетях информировал о проведении встреч в Турции 19 ноября. Он сообщил, что готовится активизация переговоров, и есть наработанные решения, которые предложат партнерам. Также идет работа, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных.
К слову, в Reuters писали, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф встретится с Зеленским в Турции. Однако, о чем будут говорить чиновники – пока не известно, однако главной темой точно будет война.
Добавим, что Зеленский также анонсировал несколько встреч и на следующие дни. В частности, на четверг, 20 ноября, он запланировал проведение Ставки. На этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа".