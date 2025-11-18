Візит Володимира Зеленського до Іспанії має принести позитивні результати для підсилення української оборони. Про це пишуть Reuters та El País, передає 24 Канал.

Читайте також Віткофф зустрінеться із Зеленським у Туреччині, – ЗМІ

Яку допомогу нададуть Києву в Мадриді?

Державний секретар Іспанії з європейських справ Дієго Мартінес Беліо під час конференції заявив, що під час візиту Зеленського Іспанія оголосить "значний" пакет допомоги Україні, але конкретних деталей не розкрив.

Водночас Мадрид зазнає критики від союзників по НАТО за відмову виконувати заклики президента США Дональда Трампа підвищити витрати на оборону до 5 % ВВП.

Попри це Іспанія залишається активним прихильником України та бере участь у нових місіях НАТО із захисту східного флангу Альянсу.

Окрім того, згідно з іспанським виданням El País, Мадрид виділить 1 мільярд євро на придбання американського озброєння для потреб України в рамках програми Presidential Ukraine Readiness Logistics (PURL).

Відповідну заяву зробив міністр зовнішньої політики Королівства Хосе Мануель Альбарес.

Повідомляється, що кошти також будуть спрямовані на закупівлю електрогенераторів, аби полегшити наслідки російських ударів по українській енергосистемі напередодні холодів.

Альбарес наголосив на тривалій відданості Іспанії справі захисту суверенітету України, пообіцявши підтримку доти, доки триватиме конфлікт.

Що відомо про міжнародні візити Зеленського?