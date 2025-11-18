Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Президент вже зустрівся з лідерами компаній з виробництва оборонного обладнання, а пізніше перебуватиме на аудієнції в короля Іспанії.

До теми Санкції, 5 000 ракет і використання активів РФ: "Коаліція охочих" розробила план підтримки Києва

Що відомо про мету візиту Зеленського в Іспанію?

Український лідер зазначив, що зустріч в Іспанії довго готувалася. Україна проситиме в партнерів допомоги в захисті життів громадян та в завершенні війни.

Зокрема під час переговорів з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом Зеленський хоче укласти домовленості, які мають посилити Україну.

Лідер держави вже зустрівся з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом. Зеленський розповів партнерам про ситуацію на фронті, російські атаки цивільних та енергетику. Він зауважив, що для захисту Україна потребує посилення ППО додатковими системами та ракетами до них.

Також ми зацікавлені у співпраці з іспанськими оборонними компаніями. Окремо говорили про можливості програм PURL та SAFE, продовження гуманітарної та енергетичної допомоги, підтримку спільного шляху України й Молдови до членства в Європейському Союзі. Дякую обом палатам Генеральних кортесів за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та за всі ухвалені рішення на підтримку нашої держави,

– пише президент України.

Володимир Зеелнський зустрівся з іспанськими посадовцями: дивіться відео

Минула також Зустріч Володимира Зеленського з іспанськими виробниками зброї та оборонного обладнання. Країна вміє створювати сильні радари, має дронові технології та необхідну техніку.

Із Санчесом Зеленський обговорить посилення оборони та збройних технологій України та Іспанії.

"Чим більше двосторонніх зв’язків з державами Євросоюзу, тим більше інтегрованості з Європою", – зауважив він.



Зеленський говорив з виробниками зброї в Іспанії / Фото з телеграму президента

Зазначимо, що Іспанія готова підтримувати Україну, доки триває війна. Мадрид надає близько мільярда євро допомоги.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес розповів, що гроші підуть на закупівлю зброї у США для України в рамках програми PURL і на витрати на інше обладнання, наприклад – генератори.

