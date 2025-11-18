Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Президент уже встретился с лидерами компаний по производству оборонного оборудования, а позже будет находиться на аудиенции у короля Испании.

К теме Санкции, 5 000 ракет и использование активов РФ: "Коалиция желающих" разработала план поддержки Киева

Что известно о цели визита Зеленского в Испанию?

Украинский лидер отметил, что встреча в Испании долго готовилась. Украина будет просить у партнеров помощи в защите жизней граждан и в завершении войны.

В частности во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом Зеленский хочет заключить договоренности, которые должны усилить Украину.

Лидер государства уже встретился с председателем Конгресса депутатов Франсиной Арменголь и председателем Сената Педро Ролланом. Зеленский рассказал партнерам о ситуации на фронте, российские атаки гражданских и энергетику. Он отметил, что для защиты Украина нуждается в усилении ПВО дополнительными системами и ракетами к ним.

Также мы заинтересованы в сотрудничестве с испанскими оборонными компаниями. Отдельно говорили о возможностях программ PURL и SAFE, продолжение гуманитарной и энергетической помощи, поддержку общего пути Украины и Молдовы к членству в Европейском Союзе. Спасибо обеим палатам Генеральных кортесов за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и за все принятые решения в поддержку нашего государства,

– пишет президент Украины.

Владимир Зеелнський встретился с испанскими чиновниками: смотрите видео

Прошла также Встреча Владимира Зеленского с испанскими производителями оружия и оборонного оборудования. Страна умеет создавать сильные радары, имеет дроновые технологии и необходимую технику.

С Санчесом Зеленский обсудит усиление обороны и вооруженных технологий Украины и Испании.

"Чем больше двусторонних связей с государствами Евросоюза, тем больше интегрированности с Европой", – отметил он.



Зеленский говорил с производителями оружия в Испании / Фото из телеграмма президента

Отметим, что Испания готова поддерживать Украину, пока идет война. Мадрид предоставляет около миллиарда евро помощи.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес рассказал, что деньги пойдут на закупку оружия в США для Украины в рамках программы PURL и на расходы на другое оборудование, например – генераторы.

