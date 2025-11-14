Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Шість країн ЄС прийматимуть менше мігрантів: з чим це пов'язано

Що відомо про можливі зміни?

За даними видання, адміністрація Трампа розглядає скасування тимчасового юридичного статусу для приблизно 240 000 українців, які виїхали до США через війну.

Довідка. Програма Uniting for Ukraine, ініційована попередньою адміністрацією, надає українцям гуманітарний дозвіл на перебування й працевлаштування у США. Зараз її продовження під питанням.

Деяким українцям уже надіслано повідомлення про можливий примусовий виїзд. Натомість на Алясці американські законодавці звертаються до адміністрації Трампа з проханням втрутитися, щоб не допустити депортації майже 1 000 українських працівників, які заповнюють критичні професійні ніші.

Хочеш підтримати близьких, які залишилися в Україні? Але нема часу розбиратися зі складними сервісами? TransferGo допоможе переказати гроші швидко, легко та за вигідним курсом. Буквально твій фінансовий телепорт, який можна носити з собою у смартфоні.

Чому це важливо?

Як пише The Guardian, багато українців, які переїхали до США через війну, вважають цей крок останньою надією на безпечне життя. Ризик депортації створює високий рівень тривожності й невизначеності.

Втрата легального статусу породжує ризики:

втручання в ринок праці,

неможливість отримувати соціальні чи медичні послуги,

загроза примусової відправки назад до країни, що перебуває у стані війни.

Цей крок також має міжнародно-політичний вимір: він впливає на сприйняття США як безпечного притулку для біженців і має потенційні наслідки для відносин з Україною.



В адміністрації Трампа заговорили про масштабні депортації українців з США / Фото Unsplash

Що робити українцям у США?

Українці, які перебувають у США за програмою Uniting for Ukraine або мають гуманітарний статус, повинні стежити за змінами імміграційного законодавства і вчасно оформлювати відповідні заяви. Юристи рекомендують:

документувати своє легальне перебування,

зберігати підтвердження праці, спонсорства й контакти з імміграційними адвокатами.

Яка роль українських біженців у ЄС?