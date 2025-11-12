Це понад вдвічі більша сума, ніж витрачена Чехією на надану допомогу українцям, які тікають від війни. Про це пише 24 Канал з посиланням на міністерство праці та соціальних справ Чехії.

Які доходи Чехія отримала від біженців?

Згідно з офіційними даними, починаючи з третього кварталу 2023 року, доходи державного бюджету Чехії від розміщення українських біженців стабільно перевищують витрати на їхню підтримку. Цей розрив продовжує зростати.

Тому у третьому кварталі 2025 року:

надходження до бюджету сягнули 8,2 мільярда чеських крон;

витрати складали 3,9 мільярда крон;

профіцит бюджету – 4,3 мільярда крон.

Загалом у 2024 році сальдо щодо доходів та витрат, пов'язаних з українськими біженцями, вперше стало позитивним. У 2024 році Чехія отримала профіцит у 9,7 мільярда крон, тоді як 2023-й завершила з дефіцитом у 2,6 мільярда крон. За підсумками трьох кварталів 2025 року цей показник уже зріс до 11,7 мільярда крон.

Найбільше прибутків державі приносять внески на соціальне та медичне страхування. Інші доходи формуються за допомогою податку на додану вартість, податків на доходи фізичних осіб та підприємств, а також акцизних зборів.

Чому зменшилися витрати на біженців?

Скорочення державних витрат на підтримку українських біженців пояснюють зменшенням кількості осіб, які потребують прямої гуманітарної допомоги: з 234 тисяч у квітні 2022 року до 83 тисяч у вересні 2025-го. Така динаміка свідчить про зростання економічної самостійності українців і їхнє активніше залучення до ринку праці Чехії.

Водночас тим, хто не може забезпечити себе самостійно, держава продовжує надавати фінансову підтримку. За даними міністерства, дві третини отримувачів допомоги належать до вразливих категорій населення – це діти, особи похилого віку та особи з інвалідністю.

Зверніть увагу! Видання Novinky.cz повідомляє, що у Чехії планують скоротити виплати для біженців. Причиною називають рішення українського уряду дозволити чоловікам віком 18 – 22 років виїжджати за кордон. Адже кількість українців у Чехії суттєво збільшилася.

Міністр праці та соціальних справ Чехії Мар'ян Юречка заявив, що українці, які знайшли притулок у країні, є важливою складовою ринку праці. Біженці з України обирають сфери, які довгий час не мали попиту серед чехів.

Більшість із них працюють, сплачують податки та страхові внески. У такий спосіб вони роблять внесок у фінансування нашої соціальної системи. Водночас вони не мають права на багато які види підтримки, які зазвичай отримують громадяни Чехії. Тому їхній внесок у нашу економіку цілком очевидний,

– підкреслив він.

