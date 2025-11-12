Это более чем вдвое большая сумма, чем потраченная Чехией на оказанную помощь украинцам, которые бегут от войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министерство труда и социальных дел Чехии.

Какие доходы Чехия получила от беженцев?

Согласно официальным данным, начиная с третьего квартала 2023 года, доходы государственного бюджета Чехии от размещения украинских беженцев стабильно превышают расходы на их поддержку. Этот разрыв продолжает расти.

Поэтому в третьем квартале 2025 года:

поступления в бюджет достигли 8,2 миллиарда чешских крон;

расходы составляли 3,9 миллиарда крон;

профицит бюджета – 4,3 миллиарда крон.

Всего в 2024 году сальдо по доходам и расходам, связанных с украинскими беженцами, впервые стало положительным. В 2024 году Чехия получила профицит в 9,7 миллиарда крон, тогда как 2023-й завершила с дефицитом в 2,6 миллиарда крон. По итогам трех кварталов 2025 года этот показатель уже вырос до 11,7 миллиарда крон.

Больше всего доходов государству приносят взносы на социальное и медицинское страхование. Другие доходы формируются с помощью налога на добавленную стоимость, налогов на доходы физических лиц и предприятий, а также акцизных сборов.

Почему уменьшились расходы на беженцев?

Сокращение государственных расходов на поддержку украинских беженцев объясняют уменьшением количества лиц, нуждающихся в прямой гуманитарной помощи: с 234 тысяч в апреле 2022 года до 83 тысяч в сентябре 2025-го. Такая динамика свидетельствует о росте экономической самостоятельности украинцев и их более активном привлечении к рынку труда Чехии.

В то же время тем, кто не может обеспечить себя самостоятельно, государство продолжает оказывать финансовую поддержку. По данным министерства, две трети получателей помощи относятся к уязвимым категориям населения – это дети, лица пожилого возраста и лица с инвалидностью.

Обратите внимание! Издание Novinky.cz сообщает, что в Чехии планируют сократить выплаты для беженцев. Причиной называют решение украинского правительства разрешить мужчинам в возрасте 18 – 22 лет выезжать за границу. Ведь количество украинцев в Чехии существенно увеличилось.

Министр труда и социальных дел Чехии Марьян Юречка заявил, что украинцы, которые нашли убежище в стране, является важной составляющей рынка труда. Беженцы из Украины выбирают сферы, которые долгое время не имели спроса среди чехов.

Большинство из них работают, платят налоги и страховые взносы. Таким образом они делают вклад в финансирование нашей социальной системы. В то же время они не имеют права на многие виды поддержки, которые обычно получают граждане Чехии. Поэтому их вклад в нашу экономику вполне очевиден,

– подчеркнул он.

Беженцы из Украины в Чехии: что стоит знать?