Настрої щодо українців в обох країнах залишаються позитивними, однак збільшення їхньої кількості все більше використовується в риториці ультраправих партій. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Які заяви роблять політики Німеччини та Польщі?

У Німеччині члени керівної партії канцлера Фрідріха Мерца попереджають, що хоча країна продовжуватиме приймати українських біженців, громадська підтримка України може зменшитися, якщо вважатиметься, що молоді чоловіки-емігранти уникають служби.

Ми не зацікавлені у тому, щоб молоді українські чоловіки проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну. Україна приймає власні рішення, але нещодавня зміна в законодавстві призвела до тенденції еміграції, з якою ми повинні боротися,

– заявив депутат Бундестагу Юрген Хардт.

Польська ультраправа партія "Конфедерація" зробила різку заяву: "Польща не може продовжувати бути притулком для тисяч чоловіків, які повинні захищати свою країну, але обтяжують польських платників податків витратами на їхнє дезертирство".

Зазначається, що від початку 2025 року до скасування обмежень на виїзд наприкінці серпня кордон з Польщею перетнули майже 45 300 українських чоловіків віком 18 – 22 років. Протягом наступних двох місяців кількість зросла до 98 500, або 1600 на день.

Водночас багато хто продовжував рухатися на захід. Видання Der Tagesspiegel з посиланням на дані німецького міністерства внутрішніх справ інформує, що кількість молодих українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які в'їжджали до Німеччини, зросла з 19 на тиждень у середині серпня до від 1400 до 1800 на тиждень у жовтні.

