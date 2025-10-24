Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані відомства у відповідь на запит "Української правди. Життя".

Згідно зі статистикою, найбільше перетинів кордону відбулося 21 – 22 вересня, коли до Словаччини в'їхало майже 500 українців-чоловіків віком 18 – 22 роки.

Яка динаміка перетинів кордону?

Упродовж більшої частини вересня кількість в'їздів до Словаччини перевищувала кількість виїздів. Це означає, що більше людей перетинало кордон у напрямку ЄС, ніж поверталося в Україну.

Однак ближче до кінця місяця обидва показники почали знижуватись. При цьому прикордонники повідомили, що двом українцям із цієї вікової групи відмовили у в'їзді до Словаччини. Причинами стали положення пункту F та H1-SISII Кодексу шенгенських кордонів, які стосуються можливих ризиків для безпеки, внесення особи до Шенгенської інформаційної системи або наявності заборони на в'їзд до країн ЄС.



Виїзд чоловіків 18 – 22 років / Фото ДПСУ

Контекст: норма про дозвіл виїзду чоловіків віком 18 – 22 роки запрацювала 28 серпня 2025 року. Для перетину кордону громадяни мають пред'явити паспорт та військово-обліковий документ – у паперовій або електронній формі.

Яка ситуація у Польщі?

Як пише Business Insider Poland, схожа тенденція є і у Польщі. Згідно з даними Прикордонної служби Польщі, у період з 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували понад 53 000 перевірок чоловіків віком 18 – 22 роки. Таким чином, і Польща, і Словаччина залишаються ключовими маршрутами виїзду молодих українців після набуття чинності нових правил.

Кому дозволений виїзд за кордон під час війни?