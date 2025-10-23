Скільки українців може виїхати за кордон?

Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг представників банку.

Він зазначив, що Нацбанк після свого липневого прогнозу щодо міграційних процесів в Україні не переглядав своїх припущень. Як і раніше, НБУ очікує, що кількість українців за кордоном зросте приблизно на 200 тисяч осіб.

Звісно, що частина з них це будуть молоді люди віком 18-22 років, але цей фактор не призведе до суттєвої зміни наявної робочої сили і, відповідно, не призведе до суттєвих негативних ефектів на ринку праці,
– зауважив Ніколайчук.

  • Заступник голови НБУ додав, що в Україні чоловіки віком 18 – 22 років складають близько 840 тисяч осіб.
  • З цієї кількості працюють приблизно 300 тисяч – це усього 2% від усієї робочої сили.

Сергій Ніколайчук

Перший заступник голови НБУ

Мабуть, частина з них може виїхати за кордон. Ми маємо певні факти, наявну інформацію про це, в тому числі і з результатами опитувань в інших країнах і на прикордонних пунктах.

Проте НБУ вважає, що вплив цієї міграції буде обмеженим та загалом значно не вплине на економічну ситуацію в країні.

В окремих секторах цей фактор є вагомим, але, якщо дивитися на всю економіку, то він не позначається на кумулятивних цифрах,
– підсумував Ніколайчук.

Що говорить бізнес про виїзд молоді за кордон?

Разом з тим представники бізнесу говорять, що через дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років за кордон вони втрачають персонал, пише ВВС Україна.

  • У мережі "Сільпо" лише у вересні звільнилися 3% працівників цього віку.
  • В магазинах "Сирна точка" зазначили, що після відкриття кордону компанію залишили одразу 4 співробітників 18 – 22 років.
  • Інші компанії повідомляють про ще вищий відсоток звільнень.

Варто знати! При цьому частішають випадки, коли звільняються не лише хлопці, але й дівчата, які виїжджають з ними за кордон.

Виїзд чоловіків 18 – 22 років за кордон: що відомо?

  • 27 серпня Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років включно перетинати кордон під час воєнного стану.

  • Народний депутат Федір Веніславський уточнив, що відповідно до цього документа молоді чоловіки можуть виїжджати за межі України без необхідності надавати довідки про навчання або інші підстави.

  • Після скасування заборони на виїзд у Німеччині зафіксували зростання кількості заявок на надання притулку від українських чоловіків цієї вікової категорії. У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини зазначають, що наразі важко оцінити, чи носить це явище тимчасовий характер, чи може тривати довше.