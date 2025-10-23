Скільки українців може виїхати за кордон?

Про це розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг представників банку.

Дивіться також Лісовий розповів, чи виїжджають зараз масово студенти за кордон

Він зазначив, що Нацбанк після свого липневого прогнозу щодо міграційних процесів в Україні не переглядав своїх припущень. Як і раніше, НБУ очікує, що кількість українців за кордоном зросте приблизно на 200 тисяч осіб.

Звісно, що частина з них це будуть молоді люди віком 18-22 років, але цей фактор не призведе до суттєвої зміни наявної робочої сили і, відповідно, не призведе до суттєвих негативних ефектів на ринку праці,

– зауважив Ніколайчук.

Заступник голови НБУ додав, що в Україні чоловіки віком 18 – 22 років складають близько 840 тисяч осіб.

З цієї кількості працюють приблизно 300 тисяч – це усього 2% від усієї робочої сили.

Сергій Ніколайчук Перший заступник голови НБУ Мабуть, частина з них може виїхати за кордон. Ми маємо певні факти, наявну інформацію про це, в тому числі і з результатами опитувань в інших країнах і на прикордонних пунктах.

Проте НБУ вважає, що вплив цієї міграції буде обмеженим та загалом значно не вплине на економічну ситуацію в країні.

В окремих секторах цей фактор є вагомим, але, якщо дивитися на всю економіку, то він не позначається на кумулятивних цифрах,

– підсумував Ніколайчук.

Що говорить бізнес про виїзд молоді за кордон?

Разом з тим представники бізнесу говорять, що через дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років за кордон вони втрачають персонал, пише ВВС Україна.

У мережі "Сільпо" лише у вересні звільнилися 3% працівників цього віку.

В магазинах "Сирна точка" зазначили, що після відкриття кордону компанію залишили одразу 4 співробітників 18 – 22 років.

Інші компанії повідомляють про ще вищий відсоток звільнень.

Варто знати! При цьому частішають випадки, коли звільняються не лише хлопці, але й дівчата, які виїжджають з ними за кордон.

Виїзд чоловіків 18 – 22 років за кордон: що відомо?