Сколько украинцев может выехать за границу?

Об этом рассказал первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг представителей банка.

Он отметил, что Нацбанк после своего июльского прогноза относительно миграционных процессов в Украине не пересматривал своих предположений. По-прежнему, НБУ ожидает, что количество украинцев за рубежом вырастет примерно на 200 тысяч человек.

Конечно, что часть из них это будут молодые люди в возрасте 18-22 лет, но этот фактор не приведет к существенному изменению имеющейся рабочей силы и, соответственно, не приведет к существенным негативным эффектам на рынке труда,

– отметил Николайчук.

Заместитель председателя НБУ добавил, что в Украине мужчины в возрасте 18 – 22 лет составляют около 840 тысяч человек.

Из этого количества работают примерно 300 тысяч – это всего 2% от всей рабочей силы.

Сергей Николайчук Первый заместитель председателя НБУ Видимо, часть из них может выехать за границу. Мы имеем определенные факты, имеющуюся информацию об этом, в том числе и с результатами опросов в других странах и на пограничных пунктах.

Однако НБУ считает, что влияние этой миграции будет ограниченным и в целом значительно не повлияет на экономическую ситуацию в стране.

В отдельных секторах этот фактор является весомым, но, если смотреть на всю экономику, то он не сказывается на кумулятивных цифрах,

– подытожил Николайчук.

Что говорит бизнес о выезде молодежи за границу?

Вместе с тем представители бизнеса говорят, что из-за разрешения на выезд мужчин 18-22 лет за границу они теряют персонал, пишет ВВС Украина.

В сети "Сильпо" только в сентябре уволились 3% работников этого возраста.

В магазинах "Сырная точка" отметили, что после открытия границы компанию оставили сразу 4 сотрудников 18 – 22 лет.

Другие компании сообщают о еще более высоком проценте увольнений.

Стоит знать! При этом учащаются случаи, когда увольняются не только ребята, но и девушки, которые выезжают с ними за границу.

Выезд мужчин 18 – 22 лет за границу: что известно?