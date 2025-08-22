Про ситуацію із законопроєктом розповів народний депутат Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна, передає 24 Канал.

Кому з чоловіків можуть дозволити виїжджати з України?

Федір Веніславський пояснив деталі законопроєкту №13685, який стосується виїзду чоловіків з України. За його словами, обмеження можуть запровадити для тих, кому у цьому році виповнюється 23 роки.

Натомість чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон без додаткових умов, наприклад довідок про навчання чи інших підстав.

Ми розуміємо, що може бути мобілізована людина у 25 років. Значить ті, яким в цьому році виповнюється 23, а в наступному 24 – їм можна обмежити свободу пересування. А решті – не можна. Доки людині не виповнюється 23 роки, вона може вільно пересуватися,

– пояснив нардеп.

Водночас Веніславський наголосив, що питання щодо 23-річних є дискусійним і залежатиме від позиції військових та змін до тексту Закону перед другим читанням.

Очікується, що Рада може розглянути цей законопроєкт уже у вересні. За словами депутата, підтримка ініціативи серед політичних сил є, адже дискусії на цю тему тривають ще з початку року.

Що відомо про ініціативу?