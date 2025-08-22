Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту №13685.

Що відомо про новий законопроєкт?

У Верховній Раді 22 серпня 2025 року з'явився законопроєкт, що передбачає зміни до правил виїзду призовників і військовозобов'язаних з України.

Документ зареєстровано під номером 13685, його ініціювала група народних депутатів.

Наразі текст законопроєкту поки не опублікований. Тому залишається невідомим, чи стосуватиметься він виїзду чоловіків віком до 22 років.

Водночас один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Федір Веніславський, заявив, що вирішується питання, щодо можливості виїзду за кордон чоловіків віком 23 років.

Всі 22-річні чоловіки зможуть виїжджати за кордон. Щодо 23-річних триває дискусія,

– сказав нардеп.

Голосуватимуть за закон вже у вересні. Для виїзду за кордон потрібно буде оновити військово-облікові документи.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що це питання мало б вирішуватися урядовою постановою і це може відбутись до кінця тижня.

Чи збільшать вік виїзду чоловіків за кордон?