Что известно о новом законопроекте?

В Верховной Раде 22 августа 2025 года появился законопроект, предусматривающий изменения в правила выезда призывников и военнообязанных из Украины.

Документ зарегистрирован под номером 13685, его инициировала группа народных депутатов.

Сейчас текст законопроекта пока не опубликован. Поэтому остается неизвестным, будет ли он касаться выезда мужчин в возрасте до 22 лет.

В то же время один из инициаторов законопроекта, народный депутат Федор Вениславский, заявил, что решается вопрос о возможности выезда за границу мужчин возрастом 23 лет.

Все 22-летние мужчины смогут уезжать за границу. Насчет 23-летних продолжается дискуссия,

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что этот вопрос должен решаться правительственным постановлением и это может произойти до конца недели.

Увеличат ли возраст выезда мужчин за границу?