Перекладачка часто фактично вигадувала, що говорить Путін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

Що не так перекладали Орбану?

Ввічливі вступні репліки та заключні фрази вона переклала коректно, але основну частину промови передала зі значними відхиленнями від оригіналу.

Наприклад, висловлювання Путіна "Ми добре усвідомлюємо, що в нашій історії були різні періоди, але нинішні відносини побудовані на найкращих їхніх аспектах і базуються на прагматизмі та практичному розвитку двосторонніх відносин" перекладачка перефразувала як: "Насправді, вони (стосунки між країнами – 24 Канал) поступово рухаються вперед, попри складну ситуацію, яка виникає, і попри це ми підтримуємо нашу дружбу та стосунки".

Коли Путін сказав: "Ми знаємо одне одного вже давно", у перекладі Орбан почув: "Я радий, що ти завітав до нас".

Фразу Путіна "Я знаю, що у своїй роботі ви насамперед пам'ятаєте про інтереси Угорщини та угорського народу" вона відтворила як:"Сподіваюся, що зараз ми обговоримо подальші можливості співпраці та рухатимемося далі".

Окремо зазначається, що перекладачка пропустила згадку про Україну. Коли Путін заявив, що Росії "знайома ваша виважена думка щодо проблем, пов’язаних з Україною". Вона переклала це як: " я знаю, що міжнародна політика, звісно, має вплив і на вас".

За даними Telex, дипломатичний протокол передбачає, що кожна сторона приводить свого перекладача, щоб мати повну довіру до передачі слів співрозмовника.

Угорські медіа також нагадують, що ця перекладачка вже неодноразово супроводжувала високопосадовців: з Орбаном – на похороні Михайла Горбачова та торішній зустрічі з Путіним, а також перекладала для глави МЗС Петера Сіярто.

Що відомо про візит Орбана до Москви?