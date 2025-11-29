Переводчица часто фактически придумывала, что говорит Путин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

Смотрите также Мирный саммит может состояться: Путин заявил Орбану о готовности встретиться с Трампом в Будапеште

Что не так переводили Орбану?

Вежливые вступительные реплики и заключительные фразы она перевела корректно, но основную часть речи передала со значительными отклонениями от оригинала.

Например, высказывание Путина "Мы хорошо осознаем, что в нашей истории были разные периоды, но нынешние отношения построены на лучших их аспектах и базируются на прагматизме и практическом развитии двусторонних отношений" переводчица перефразировала как: "На самом деле, они (отношения между странами – 24 Канал) постепенно движутся вперед, несмотря на сложную ситуацию, которая возникает, и несмотря на это мы поддерживаем нашу дружбу и отношения".

Когда Путин сказал: "Мы знаем друг друга уже давно", в переводе Орбан услышал: "Я рад, что ты посетил нас".

Фразу Путина "Я знаю, что в своей работе вы прежде всего помните об интересах Венгрии и венгерского народа" она воспроизвела как: "Надеюсь, что сейчас мы обсудим дальнейшие возможности сотрудничества и будем двигаться дальше".

Отдельно отмечается, что переводчица пропустила упоминание об Украине. Когда Путин заявил, что России "знакомо ваше взвешенное мнение по проблемам, связанных с Украиной". Она перевела это как: "я знаю, что международная политика, конечно, имеет влияние и на вас".

По данным Telex, дипломатический протокол предусматривает, что каждая сторона приводит своего переводчика, чтобы иметь полное доверие к передаче слов собеседника.

Венгерские медиа также напоминают, что эта переводчица уже неоднократно сопровождала чиновников: с Орбаном – на похоронах Михаила Горбачева и прошлогодней встрече с Путиным, а также переводила для главы МИД Петера Сийярто.

Что известно о визите Орбана в Москву?