Что предложил Орбан?

Орбан выразил недовольство тем, что ЕС избегает прямых контактов с главой Кремля. Он подчеркнул, что не рад "заспанной" позиции Брюсселя.

По его мнению, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон должны были бы отправиться в Москву или организовать переговоры с Путиным на территории какого-то нейтрального государства.

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что иначе потенциальная мирная договоренность по результатам переговоров президента США и Путина, встреча которых ожидается в ближайшее время, будет фактически без участия европейцев.

Политик подчеркнул, что считает необходимой какую-то встречу европейских лидеров с Путиным если не до его встречи с Трампом, то хотя бы после нее, потому что "ЕС не должен сидеть дома как обиженный ребенок" и "если есть проблема – надо вести переговоры".

К слову, как пишет Fox News со ссылкой на свои источники, Путин и Трамп могут встретиться уже в понедельник, 11 августа. Потенциальное место встречи – Рим, Италия. Однако пока рассматриваются и другие страны в Европе и не только. Однако в Москве утверждают, что саммит, вероятно, пройдет в одной из арабских стран. Одно из главных пропагандистских СМИ России отметило, что Рим не будет площадкой встречи Путина и Трампа.