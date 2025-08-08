Про це пише 24 Канал з посиланням на інтервʼю Орбана, яке він дав виданню 444.hu.

Що запропонував Орбан?

Орбан висловив невдоволення тим, що ЄС уникає прямих контактів з главою Кремля. Він наголосив, що не радий "заспаній" позиції Брюсселя.

На його думку, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон мали б вирушити до Москви або організувати переговори з Путіним на території якоїсь нейтральної держави.

Угорський прем'єр-міністр підкреслив, що інакше потенційна мирна домовленість за результатами перемовин президента США і Путіна, зустріч яких очікується найближчим часом, буде фактично без участі європейців.

Політик підкреслив, що вважає необхідною якусь зустріч європейських лідерів з Путіним якщо не до його зустрічі з Трампом, то хоча б після неї, тому що "ЄС не має сидіти вдома як ображена дитина" та "якщо є проблема – треба вести переговори".

До слова, як пише Fox News з посиланням на свої джерела, Путін й Трамп можуть зустрітися вже в понеділок, 11 серпня. Потенційне місце зустрічі – Рим, Італія. Проте наразі розглядаються й інші країни в Європі й не тільки. Однак в Москві стверджують, що саміт, ймовірно, пройде в одній з арабських країн. Одне з головних пропагандистських ЗМІ Росії наголосило, що Рим не буде майданчиком зустрічі Путіна та Трампа.