Об этом венгерский журналист-расследователь Саболч Пани написал в соцсетях, комментируя последние политические решения венгерского лидера.

Что может планировать Орбан?

Венгерский журналист-расследователь заявил, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может готовить для себя вариант выезда в США как потенциальное убежище в случае проблем с правосудием на родине.

К слову. Премьер Венгрии имеет тесные политические контакты с президентом США Дональдом Трампом, который ранее публично поддерживал его на выборах. Кроме того, Орбан активно выстраивал связи с представителями американских правых политических кругов, что также может влиять на его потенциальные планы.

Кроме того, Орбан объявил, что не будет брать депутатский мандат в новом составе парламента, а значит – не будет иметь иммунитета. Также перенесены выборы руководства партии "Фидес" на июнь. По словам журналиста, эти шаги совпадают с информацией о возможной поездке Орбана в США летом.

Обратите внимание! Поражение Орбана на выборах не сможет повлиять на Россию, хотя это был несомненно удар для Кремля. Военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк объяснил для 24 Канала, что российский диктатор будет искать новые инструменты влияния на Европу. В частности, россияне активнее будут искать новые политические силы, чтобы и в дальнейшем подрывать единство Евросоюза.

Как Виктор Орбан проиграл выборы?

На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля 2026 года партия "Фидес" во главе с Виктором Орбаном потерпела историческое поражение. Победу одержала оппозиционная сила "Тиса" под руководством Петера Мадьяра, которая получила конституционное большинство в парламенте.

По результатам подсчета почти всех голосов, "Тиса" получила 141 мандат, тогда как "Фидес" получила лишь 52. Эти выборы фактически завершили длительный период политического доминирования Орбана, который непрерывно возглавлял правительство с 2010 года.

Сам политик признал поражение, назвав результат "болезненным". В то же время стремительный успех Петера Мадяра, бывшего соратника Орбана, стал одним из ключевых феноменов кампании – ему удалось консолидировать протестный электорат и предложить альтернативу действующей власти.

Выборы также отметились рекордной явкой, а после объявления предварительных результатов выборов улицы городов Венгрии взорвались празднованиями.