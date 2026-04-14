В то же время Трамп также потерпел очередную геополитическую неудачу, потому что призвал венгров голосовать за Орбана. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, как это может повлиять на отношение к американскому президенту в США и на международной арене, на кого теперь может ориентироваться Кремль и почему говорить об ослаблении угрозы пока рано.

Какие ухищрения против Европы может готовить Путин?

Поражение Виктора Орбана на выборах стало новым вызовом для Кремля в Европе. Фактически Владимир Путин потерял ключевого союзника, благодаря которому годами влиял на европейское единство и блокировал решения в пользу Украины.

По мнению военнослужащего и политического консультанта Александра Антонюка, после такого удара российский диктатор будет искать новые инструменты влияния на Европу. Несмотря на провал пророссийского Орбана, Москва не отступит от своей стратегии в Европе. Даже наоборот – россияне будут активнее искать новые политические силы, чтобы и в дальнейшем подрывать единство Евросоюза.

Россия будет пытаться привести к власти хотя бы в нескольких странах пророссийские правительства, чтобы влиять на европейскую политику изнутри,

– подчеркнул Антонюк.

По его словам, среди вероятных направлений влияния не только Роберт Фицо. Россия может активнее использовать другие политические силы, например, партию "Альтернатива для Германии".

"При этом для Кремля это уже давно не только вопрос Украины. Речь идет о попытке расшатать саму модель объединенной Европы, стимулировать изоляционистские настроения и поддерживать правительства, которые руководствуются узкими национальными интересами", – отметил политический консультант.

Обратите внимание! В американском Институте изучения войны сообщили, что Россия скрывает тревогу из-за громкого поражения Орбана и пытается преуменьшить значение его проигрыша.

Несмотря на то, что поражение Орбана может упростить отдельные процессы, в частности разблокирование финансовой помощи Украине, ситуация остается сложной. Венгрия все еще не является полностью предсказуемым партнером, а антиукраинские настроения в обществе никуда не исчезли.

Сможет ли Россия наладить какой-то контакт с Мадьяром?

Политолог Игорь Рейтерович отметил, что результаты выборов в Венгрии больно ударили по Путину. Однако, вероятно, Кремль будет продолжать поддерживать его уже в роли оппозиционера, надеясь на политический реванш.

Если Петер Мадьяр сможет удержаться у власти, Москва будет пытаться сохранить с ним определенный уровень отношений,

– прогнозирует Рейтерович.

Он также отметил, что Мадьяр покинул партию "Фидес" не из-за ее связей с Россией, а из-за внутренних коррупционных скандалов.

Главными интересами Венгрии являются энергетические вопросы: поставки нефти и работа атомной энергетики. Если новоизбранный премьер-министр будет избегать кардинальных решений и сохранит хотя бы частичное сотрудничество, то россияне только порадуются этому.

Однако о дружеских отношениях говорить сложно, особенно учитывая предыдущие информационные атаки, использование ботов и распространение дискредитационных материалов. К тому же Орбан не оставляет политику, то Россия, видимо, некоторое время его еще будет поддерживать.

В то же время Дмитрий Песков после выборов назвал Венгрию "недружественной" страной, которая имеет больше декларативный характер. На самом деле Москва может искать различные способы помочь Орбану, надеясь на его возвращение к власти.

Если же Мадьяр укрепит свои позиции, а Орбан окончательно отойдет от политики, Россия, вероятно, сосредоточится на сохранении минимальных экономических связей, ведь они остаются взаимовыгодными. В то же время сценарий, при котором Мадьяр повторит путь Орбана в отношениях с Россией, выглядит маловероятным: хотя такие попытки возможны, их успех вызывает сомнения.

Почему провал Орбана бьет по позициям Трампа?

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что личная поддержка Орбана со стороны Дональда Трампа, а также визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию за день до выборов имели обратный эффект. Вместо укрепления позиций венгерского премьера это лишь усилило протесты против него. Такая реакция свидетельствует о том, что политический курс Трампа уже не находит поддержки даже в относительно консервативном венгерском обществе.

Для Трампа это серьезное политическое поражение. Его нежелание комментировать результаты выборов и избегание вопросов журналистов лишь подчеркивают стремление замолчать эту тему,

– сказал Клочок.

По его мнению, неудача Трампа в Венгрии может ослабить его позиции в Европе и усилить напряжение в отношениях с европейскими партнерами, в том числе и в вопросах Ближнего Востока. Европейские страны уже демонстрируют готовность действовать самостоятельно, например, не поддерживая идею блокирования Ормузского пролива.

Эта ситуация может стать переломным моментом в политической карьере Трампа. В политических кругах все чаще звучат предположения о возможности запуска процедуры импичмента. Провал Орбана, как считает Клочок, только ухудшил позиции Трампа, а его стиль поведения может ускорить политический упадок. В то же время остается открытым вопрос, сможет ли он завершить свою президентскую каденцию.

Также распространяется мнение, что Трамп рассматривал Орбана как инструмент влияния на Евросоюз с целью его ослабления. Такие намерения он озвучивал еще во время избирательной кампании 2024 года.

Впрочем, как отмечает Клочок, с подобным подходом сложно добиться успеха в большой политике, ведь система не прощает стратегической недальновидности. Зато последовательная политика европейских стран по сдерживанию Трампа, в частности после резонансного инцидента с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, оказалась эффективной.

Как проигрыш Орбана стал личным провалом Джей Ди Вэнса?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне выборов в Венгрии приезжал в страну, чтобы поддержать премьера Виктора Орбана. Однако действующий премьер Венгрии потерпел поражение, а Вэнс стал объектом иронии в англоязычном интернет-пространстве.

Канадская журналистка Алла Кадыш рассказала, что это не единственный его репутационный провал в последнее время. Поддержав Орбана, Вэнс фактически выступил против ценностей, которые непосредственно касаются его собственной семьи.

Социальные сети заполонили мемы о неудачной политической поддержке Вэнса. В частности, пользователи шутят: одна женщина написала, что ее девятилетний ребенок имеет важный футбольный матч, и поинтересовалась, не стоит ли пригласить Вэнса поддержать команду соперников, чтобы гарантировать победу собственной,

– отметила Кадыш.

По мнению журналистки, такая реакция общества является закономерной. Она напомнила, что еще в 2022 году Орбан делал противоречивые заявления о "чистоте расы" и выступал против смешанных семей. В то же время жена Вэнса имеет индийское происхождение, а его семья непосредственно связана с иммиграционным опытом. Это создает очевидный контраст между личной жизнью политика и его политическими шагами.

Интересно! Вице-президент США Джей Ди Вэнс впервые высказался относительно поражения Орбана на выборах. По его словам, Орбан был важным партнером, который отстаивал интересы США в ЕС. Однако отметил, что Вашингтон готов работать с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, подчеркивая важность поддержки союзников.

По словам Кадыш, поддержка подобных политических позиций выглядит как компромисс с собственными принципами ради карьеры. Она подчеркнула, что в американском обществе семейные ценности традиционно имеют большое значение, поэтому такие действия могут вызвать особенно острую реакцию.

