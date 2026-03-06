Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что Ощадбанк и Райффайзен Банк должны объяснить детали транзакций. Ведь это вопрос отношений двух банков.

К теме "Взяли заложников и похитили деньги": главное о задержании украинских инкассаторов в Венгрии

Почему логистика именно через Венгрию?

Владимир Фесенко отметил, что, например, доллар США, доставляют, как правило, контейнерами. Самолеты в Украине сейчас не летают, поэтому наличные доставляют из одной страны в другую инкассаторскими машинами.

Сейчас такая логистика, что попасть в Австрию из Украины лучше всего через Венгрию, если говорится именно об автомобильных путях. Можно через Румынию или Словакию можно, но это дольше.

Почему нужна была именно такая сумма? Это вопрос. Я думаю, что стоит провести совместную пресс-конференцию Ощадбанка и Райффайзен Банка и объяснить, какие там транзакции. Безусловно, есть какие-то тайные вещи. Но это вопрос отношений двух банков,
– сказал политолог.

Также, например, США или европейский Центробанк передают нашему государству какую-то часть денег через банковские транзакции. Или везут наличные в Украину через территорию соседних стран.

Их доставляют самолетами в соседние страны из Украины, а дальше везут уже инкассаторские машины, и наоборот. Потому что мы оплачиваем некоторые вещи. Часть может быть транзакциями, а часть – и наличными. Может быть вывоз каких-то наличных сумм, которые принадлежат тому же Райффайзен Банку. Поэтому здесь вопрос для объяснений двух банков. Я надеюсь, что они это сделают,
– пояснил Фесенко.

Что известно об этом инциденте?

  • 5 марта венгры задержали 2 инкассаторские машины Ощадбанка, которые перевозили средства из Австрии в Украину. Известно, что захватили семерых инкассаторов, о месте пребывания которых долгое время ничего не было известно. В министерстве иностранных дел заявили, что 7 граждан Украины фактически попали в заложники в Будапеште.

  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о "деньгах украинской военной мафии" в похищенных инкассаторах. Речь идет о 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков. Будапешт требует от Украины немедленного ответа относительно перевозки наличных.

  • Впоследствии сообщили, что украинские инкассаторы будут высланы из Венгрии. Однако, по словам Сийярто, пока Киев не предоставит объяснений, Будапешт будет проводить собственное расследование. В то же время Национальная полиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного авто.

  • Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что Венгрия до сих пор не осуществила реальных шагов к освобождению граждан Украины. Говорится о семи работниках Ощадбанка, которые сопровождали инкассаторские авто. Посол Украины и наши консулы находятся там, где удерживают украинцев, и требуют доступа уже более полутора часов.