Політолог Володимир Фесенко озвучив 24 Каналу думку, що Ощадбанк та Райффайзен Банк повинні пояснити деталі транзакцій. Адже це питання відносин двох банків.

Чому логістика саме через Угорщину?

Володимир Фесенко зазначив, що, наприклад, долар США, доставляють, як правило, контейнерами. Літаки в Україні зараз не літають, тому готівку доставляють з однієї країни в іншу інкасаторськими машинами.

Зараз така логістика, що потрапити в Австрію з України найкраще через Угорщину, якщо мовиться саме про автомобільні шляхи. Можна через Румунію або Словаччину можна, але це довше.

Чому потрібна була саме така сума? Це питання. Я думаю, що варто провести спільну пресконференцію Ощадбанку та Райффайзен Банку і пояснити, які там транзакції. Безумовно, є якісь таємні речі. Але це питання відносин двох банків,

– сказав політолог.

Також, наприклад, США або європейський Центробанк передають нашій державі якусь частину грошей через банківські транзакції. Або везуть готівку в Україну через територію сусідніх країн.

Їх доставляють літаками в сусідні країни з України, а далі везуть вже інкасаторські машини, і навпаки. Тому що ми оплачуємо деякі речі. Частина може бути транзакціями, а частина – і готівкою. Може бути вивезення якихось готівкових сум, які належать тому ж Райффайзен Банку. Тому тут питання для пояснень двох банків. Я сподіваюсь, що вони це зроблять,

– пояснив Фесенко.

Що відомо про цей інцидент?