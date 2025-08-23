Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що з боку лівого берега є постійні загрози. Росіяни не відмовилися від своїх першочергових планів.

Про що мріє ворог на Херсонщині?

Якщо говорити про лівий берег, то загроза зберігається. Окупанти хочуть закріпитися на островах, максимально наблизитися до правого берега. Відтак спробувати проводити певні дії.

Ба більше, ворог продовжує розглядати варіант, який назвав "Кринки". Мовиться про те, щоб створити щось схоже до операції, яку проводила Україна в районі Кринок на лівому березі.

Довідково! Операція біля Кринок розпочалася у жовтні 2023 року й тривала до літа 2024-го. Українські сили створили плацдарм у районі цього села з метою подальшого контрнаступу. Операцію називають однією з найскладніших, бійці перебували під постійними обстрілами. Вона завершилася виведенням наших сил.

"Це мрії ворога – плацдарм, зачистка, розширення і "наступ на Херсон". Такі плани сьогодні є, але це не означає, що росіяни зможуть їх реалізувати", – наголосив Сергій Братчук.

Ситуація на Херсонщині: дивіться на карті

Сьогодні очевидно, що "правий берег" максимально відпрацьовує по ворогах. Сили оборони, які тримають там позиції, не дають можливості окупантам закріпитися на островах.

