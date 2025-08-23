Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что со стороны левого берега есть постоянные угрозы. Россияне не отказались от своих первоочередных планов.

Смотрите также Враг в окружении, – офицер ВСУ подробно рассказал о ситуации на горячих участках фронта

О чем мечтает враг на Херсонщине?

Если говорить о левом берегу, то угроза сохраняется. Оккупанты хотят закрепиться на островах, максимально приблизиться к правому берегу. Поэтому попытаться проводить определенные действия.

Более того, враг продолжает рассматривать вариант, который назвал "Крынки". Говорится о том, чтобы создать нечто похожее на операцию, которую проводила Украина в районе Крынок на левом берегу.

Справочно! Операция у Крынок началась в октябре 2023 года и продолжалась до лета 2024-го. Украинские силы создали плацдарм в районе этого села с целью дальнейшего контрнаступления. Операцию называют одной из самых сложных, бойцы находились под постоянными обстрелами. Она завершилась выводом наших сил.

"Это мечты врага – плацдарм, зачистка, расширение и "наступление на Херсон". Такие планы сегодня есть, но это не значит, что россияне смогут их реализовать", – подчеркнул Сергей Братчук.

Ситуация на Херсонщине: смотрите на карте

Сегодня очевидно, что "правый берег" максимально отрабатывает по врагам. Силы обороны, которые держат там позиции, не дают возможности оккупантам закрепиться на островах.

Ситуация на Херсонщине: последние новости