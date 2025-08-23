Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что со стороны левого берега есть постоянные угрозы. Россияне не отказались от своих первоочередных планов.
О чем мечтает враг на Херсонщине?
Если говорить о левом берегу, то угроза сохраняется. Оккупанты хотят закрепиться на островах, максимально приблизиться к правому берегу. Поэтому попытаться проводить определенные действия.
Более того, враг продолжает рассматривать вариант, который назвал "Крынки". Говорится о том, чтобы создать нечто похожее на операцию, которую проводила Украина в районе Крынок на левом берегу.
Справочно! Операция у Крынок началась в октябре 2023 года и продолжалась до лета 2024-го. Украинские силы создали плацдарм в районе этого села с целью дальнейшего контрнаступления. Операцию называют одной из самых сложных, бойцы находились под постоянными обстрелами. Она завершилась выводом наших сил.
"Это мечты врага – плацдарм, зачистка, расширение и "наступление на Херсон". Такие планы сегодня есть, но это не значит, что россияне смогут их реализовать", – подчеркнул Сергей Братчук.
Ситуация на Херсонщине: смотрите на карте
Сегодня очевидно, что "правый берег" максимально отрабатывает по врагам. Силы обороны, которые держат там позиции, не дают возможности оккупантам закрепиться на островах.
Ситуация на Херсонщине: последние новости
- Украинские силы попали по командному пункту россиян в районе Олешек, что на левобережье. Известно о гибели 25 оккупантов, среди которых командиры. Также известно о десятке раненых.
- Военные предупреждают, что россияне продолжают запугивать местных на Херсонщине. Они распространяют слухи якобы могут зайти в областной центр, отрезать от материка район Корабел. На такие провокации не нужно вестись.
- Движение сопротивления “Атеш” зафиксировал, что оккупанты саботируют указания командования. На одной из позиций они сожгли свой транспорт, чтобы не выходить на задание. Количество СЗЧ становится критическим.