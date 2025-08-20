Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, заметив, что самой тяжелой ситуация является у Покровска. Враг имел там успехи, но впоследствии украинские военные отбросили его назад.

Смотрите также Фейк о 1,7 миллионе погибших и пропавших военных ВСУ: какова цель российской пропаганды

Что происходит на горячих участках фронта?

19 августа операторы БпЛА подразделения "Ронини" 65 отдельной механизированной бригады атаковали и уничтожили российский грузовой поезд с цистернами, что разрушило железнодорожное сообщение оккупантов. По словам офицера ВСУ, такие действия на Юге – свидетельство того, как Украина может исключать наступательные действия врага. После Курской операции задачи россиян на Юге стали минимальными – захватить город Орехов, чего они до сих пор не достигли.

В то же время на других участках фронта есть другая насыщенность личного состава врага и их цели. ВСУ перехватили инициативу возле Доброполья, Покровский район. Там враг "выдвинул язык", который обрезали украинские военные.

Сейчас там происходят зачистки, враг в окружении. Также стабилизируем ситуацию возле Родинского – это важная для нас логистическая артерия,

– подчеркнул он.

Где враг находится в окружении: смотрите на карте

Ткачук отметил, что украинские резервы подошли к Покровску, но пока рано говорить о перехвате инициативы там. Ситуация в районе города остается сложной.

Он добавил, что тяжелой горячие бои происходят и в агломерации Лиман – Краматорск – Константиновка. Там враг концентрирует большое количество своих сил. Что касается Херсонской и Сумской областей – ситуация стабильная, там оккупанты не делают успешных маневров.

На каких еще направлениях тщетно пытались продвигаться россияне?